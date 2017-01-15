Şehit Fatih Kemal Yarar Mezarı Başında Anıldı

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce girilen çatışmada şehit olan Deniz Komando Onbaşı Fatih Kemal Yarar mezarı başında anıldı.



Geçici görevle 23 Aralık 1993 tarihinde Şırnak'ta görevlendirilen 830 deniz askeriyle beraber OHAL bölgesinde giden Deniz Komando Onbaşı Fatih Kemal Yarar, görevlendirmeden 15 gün sonra 9 denizci arkadaşı ve komutanıyla beraber şehit düştü. Şehit Yarar'ı 'Levent Kardeşliği' mezarı başında yapılan törenle andı. Gerçekleşen törene Şehit babası Salim Yarar, Emekli Amiraller Vedat Ersin, Aziz Öztürk, Emekli Tuğgenaral Faruk Mimioğlu, Deniz Hava Üst Komutanı Tuğamiral Berker Emre Tok, askerler, şehidin silah arkadaşları ve davetliler katıldı.



Saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından emekli ve görevde olan komutanlar şehit Fatih Kemal Yarar mezarı başına çelenk bıraktı. Şehidin biyografisinin okunmasının ardından Şehit babası Salim Yarar bir konuşma yaparak, "Bizi mutlu, memnun ettiniz ve gururumuzu yükselttiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz deki hürriyetimizi şehitlerimize borçluyuz. Hür ve bağımsız yaşamanın mutlak bir bedeli vardır bu bedel çok zaman candır. Canlarıyla bedel ödeyen 9 deniz askerimizin huzurunda minnetle, şükranla eğiliyorum. Onlar çok zor işler başardılar. Öldükten sonra yaşamayı başardılar. Öldükten sonra yaşamak herkese nasip olmaz. Ruhları şad olsun" diye konuştu. Şehit Kemal Yarar'ın silah arkadaşı Gazi Muzaffer Çöçü'de yaptığı konuşmada, "Bizim bu arkadaşlığımız ölene kadar devam edecektir. Böyle bir birliğin, böyle bir dostluğun bir parça olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Vatan için omuz omuza savaşmak, tayini, alınyazısını paylaşmak şehit arkadaşının yasını tutamadan yeniden vatan görevine koşmak ve unutmamaktır. Aradan 23 yıl geçti. Araya bir nesil girdi. Arkadaşlarımız, komutanlarımız şehidini hiç unutmadı. Silah arkadaşlığı nedir, vefa nedir biliyoruz. Sizler kardeşlerimizi unutmadınız" ifadelerini kullandı.



Emekli Amiral Vedat Ersin ise yaptığı konuşmada, "Aynı tugaydan 40 mehmetçiğimizi, leventimizi şehit verdik. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Onlar Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu ve temellerin de üniterlik ve laiklik yatan bu cumhuriyetin korumak için canlarını verdiler. Burada bulunan herkeste bu Kuva-i Milliye ruhunu duyuyor ve hissediyor" şeklinde konuştu. Konuşmaların sonrasında Deniz Komando Onbaşı Fatih Kemal Yarar mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu.



Program helva dağıtımı sonra toplu fotoğraf çekimi sonrasında sona erdi. - SAKARYA