Şehit Ekrem Dereli'nin Kütahya'daki Komşuları Üzüntü İçinde

Tunceli'de yaşanan helikopter kazasında şehit olan Ekrem Dereli'nin Kütahya'daki komşuları üzüntülerini dile getirdi.



On yıldan fazla Kütahya'nın Saray Mahallesinde komşuları olan şehit Ekrem Dereli ile yürekten bir dostlukları olduğunu belirten komşusu Büşra Aktürk, olaydan büyük üzüntü duyduklarını anlattı. Aktürk, "Kendisi mahallenin sevilen, sayılan efendiliği ile tanınan, Tunceli'ye gidişi ile yokluğunu hissettiğimiz mahallenin delikanlı Ekrem abisiydi. Mahallenin çiçeklerini emanet ettiği, sevecen ve fedakar bir insandı. Mahallenin çocuklarının Ekrem abisiydi. Tüm çocuklar Ekrem abisinin yolunu gözlerdi. Ailesine iyi bir baba, iyi bir komşu, dosdoğru yiğit bir insandı. Saray mahallesi bugün evinde birisini kaybetmişçesine üzgün. Ailesini mahalleye emanet edip Tunceli'ye gitmişti. Daha sonra evini Balıkesir'e taşıdı. Ama yüreği hala Kütahya'da atan, Kütahya sevdalısı mahallenin Ekrem abisiydi. Ekrem abi ailen emanetimizdir, gözün arkada kalmasın. Hakkını helal et mahallenin Ekrem abisi. Biz senin mahalle çocuklarını bakkala götürüşünü biliriz. Biz senin edebinden gözü yerde yürüyüşünü biliriz. Biz senin sıkıntılara gerdiğin dağ göğsünü biliriz. Tüm bunların mükafatı şehadetmiş. Şehadetin mübarek olsun mahallemizin Polis Ekrem abisi" ifadelerini kullandı.



Şehidin yakın arkadaşlarından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)'de okutman olarak görev yapan Halit Çelik ise, "Gerçekten mahalle olarak yıkıldık. Saray mahallesi yasta. Mahallenin Ekrem abisiydi o. Şehidimiz 15 yıldan fazla Kütahya'da ikamet etti. 2 ay önce ailesi Balıkesire gitti. Kendisi Tunceli'de görevliydi. Elinde kürek bakarsınız gül yetiştirir. Bir bakarsın çocukların ellerinden tutmuş bakkala götürür. Çocukla çocuk olur. Biz polisi sevmeyi ondan öğrendik. Kaş çattığını bilmeyiz. Çok üzgünüz" diye belirtti. - KÜTAHYA