Şehit Bozarslan'ın İsmi Okulda Yaşatılacak

Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan sözleşmeli er Muhammed Bozarslan'ın ismi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir okula verilecek.



Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, yaptığı açıklamada, Bozarslan'ın isminin eğitim gördüğü okula verilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.



Bu konuda Kaymakam Arif Karaman ve şehidin ailesiyle görüştüklerini anlatan Gürsoy, "Şehidimizin ailesi de bu konuda çok istekli. Şu an tüm şartlar müsait. İnşallah şehidimizin ismini okuduğu okulda yaşatacağız. İnönü Ortaokulu'nun ismi Şehit Muhammed Bozarslan Ortaokulu olacak." diye konuştu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş ise, konuyla ilgili gerekli yazışmaları yaptıklarını kaydetti.



İnönü Ortaokulu'nun yanında İnönü İlkokulu'nun da bulunduğunu vurgulayan Beşkardeş, bu okulun isminin ise değişmeyeceğini bildirdi.