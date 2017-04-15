Şehit Binbaşı'nın evinde yas var

Ailesinin kaldığı lojmandaki evine Türk Bayrağı asıldı



ISPARTA - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyakalar bölgesindeki operasyon sırasında uçurumdan düşerek şehit olan Binbaşı Kürşat Selim Şenol'un evinde yas var.

Şehit Binbaşı'nın ailesinin yaşadığı Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu lojmanlarındaki eve dev Türk Bayrağı asıldı. Evli ve iki çocuk babası olan şehit Binbaşının ailesi, sabah acı haberi aldıktan sonra Uşak'a doğru yola çıktı. Şehit binbaşının yarın ikindi namazının ardından Uşak'ta toprağa verileceği bildirildi.

Şehit Binbaşı Kürşat Selim Şenol'un Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulunda görevliyken bir süre önce Hakkari'ye tayininin çıktığı ve ailesini Eğirdir'de bıraktığı öğrenildi.

(MK-Y)