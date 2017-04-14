Şehit Aileleri Çalınan "Banklarını" Bekliyor

Edirne'de şehit aileleri, Asker Hastanesi Şehitliği'nde ziyaretçilerin oturması amacıyla yaptırılan bankları çalan hırsızlardan, bankları geri getirmesini bekliyor.



Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, masaları 18 Mart'ta, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla düzenlenecek tören öncesi, ziyaretçilerin kullanması için şehitliğin çevresine yerleştirdiklerini söyledi.



Törenin ardından bir hafta boyunca şehitlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını belirten Çiftçi, "Şehitliğimizi ziyarete gelen şehit ailelerimizle ve ziyaretçilerimizle bir hafta boyunca ilgilendik. Her gün gelip gittik ancak 26 Mart'tan sonra bazı işlerimiz nedeniyle günlük olarak gelememiştik. Bu arada bir gün şehitliğe geldiğimizde, şehit ailelerimiz ve ziyaretçiler için yaptırdığımız 5 banktan 4'ünün yerinde olmadığını gördük." dedi.



-"Şehitlik önce Allah'a sonra millete emanet olan yerdir"



Bankların çalınmasıyla ilgili ciddi anlamda üzüldüklerini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:



"Şehitlik önce Allah'a sonra millete emanet olan yerdir. Bütün mezarlıklarda gece gündüz bekçi mi duruyor. Hepimiz annemizi, babamızı mezarlığa defnediyoruz başına nöbetçi mi dikiyoruz. Bu tür yerler ulviyeti olan kutsal yerlerdir. Aklımıza hiç gelmeyen bir olay olduğu için üzüldük. Masa, sandalye... Maddi değerler önemli değil. Bu bir yozlaşmadır. Hırsızlık, ayıptır, günahtır, suçtur da şehitlikten de malzeme çalacak kadar bir insan nasıl ahlaktan yoksun olabilir. Bu konuyla ilgili resmi müracaatımız yok ama emniyet ve jandarmanın konuyla ilgili takipte olduğunu biliyorum. Şehitliğe yakın tesislerin yolu gören kameraları var, bu olayı yapanın bulunmasını istiyoruz. Alanlar aldıkları gibi getirsinler, şehitlikten hırsızlık mı olur?"



Türk Şehitlikleri İmar Vakfı, Edirne Belediyesi ve Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle oluşturulan ve şehit sayısı bakımından Türkiye'nin ikinci büyük şehitliği olduğu belirtilen Edirne Asker Hastanesi Şehitliği, 22 Mayıs 2015'te düzenlenen törenle açılmıştı.