Şehit Acısı Yozgat'a Düştü

İSTANBUL Beşiktaş'ta çevik kuvvet polislerine yönelik düzenlenen terör saldırısında yaralanıp, kaldırıldığı hastanede bugün şehit olan polis memuru 23 yaşındaki Muammer Nacakoğlu'nun acı haberi, memleketi Yozgat'ın Yerköy İlçesi'ndeki ailesine ulaştı.



10 Aralık'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının hemen ardından çevik kuvvet polislerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan polis memuru Muammer Nacakoğlu, tedaviye alındığı Bezm-i Alem Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün şehit oldu. Nacakoğlu'nun babası Mehmet ve annesi Yasemin Nacakoğlu, acı haberi, olayın ardından gittikleri İstanbul'da aldı. Muammer Nacakoğlu'nun şehit haberi, ailesinin yaşadığı Yerköy İlçesi'ne bağlı Sekili Köyü'ne de ulaştı. Türk bayrağının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve köylüleri ile dolup taştı. Dede Hüseyin Nacakoğlu taziyeleri kabul etti.



1.5 yıllık polis memuru olan bekar Muammer Nacakoğlu'nun, yarın düzenlenecek törenin ardından Sekili Köyü'nde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.



- Yozgat