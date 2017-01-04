Şebnem Ferah'ın Sevgilisi Selhan Aloğlu Kimdir?

Selhan Aloğlu kimdir sorusunun cevabı haberimizde. Selhan Aloğlu ile Şebnem Ferah sevgili mi? Selhan Aloğlu'nun mesleği nedir? Selhan Aloğlu ile ilgili bilmeniz gerekenler haberimizde. 2015 yılından bu tarafa kalbini herkese kapatan ünlü rock'çı Şebnem Ferah, aşk orucunu Selhan Aloğlu ile bozdu. Yaklaşık iki yıl beraber olduğu Çağkan Demiralp'le ilişkisi 2015'in sonlarında noktalanan Şebnem Ferah, yeni aşkı iş dünyasında buldu. İddiaya göre ünlü rock'çı Şebnem Ferah, genç iş adamı Selhan Aloğlu ile görüşmeye başladı. Rock müziğin sevilen ismi, eski milletvekillerinden Sedat Aloğlu'nun oğlu Selhan ile yeni bir aşka yelken açtı. Bu sürpriz aşkı, ikilinin sıcak sosyal medya mesajları ortaya çıkardı.

SELHAN ALOĞLU KİMDİR?

Selhan Aloğlu kimdir? Şebnem Ferah'ın sevgilisi Selhan Aloğlu ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. Feniş Şirketler Gurubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Sedat Aloğlu'nun en büyük oğlu Selhan Aloğlu, babasının izinde yürüyor. Yurtdışı eğitimini tamamladıktan sonra aile şirketlerinde görev yapan ve şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan Selhan Aloğlu iş dünyasının genç kuşak temsilcilerinden.