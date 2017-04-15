Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 829 bin 980 lira 38 kuruş ikramiye haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 120 kişi 6 bin 421 lira 65'er kuruş, 4 bilen 6 bin 479 kişi 89 lira 85'er kuruş, 3 bilen 131 bin 694 kişi ise 12 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte, 2 milyon 985 bin 741 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 915 bin 981 lira 32 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 70 bin 160 lira 47 kuruş kamuya aktarılacak.



(Bitti)