Savur'da PKK Sığınağı Bulundu

Mardin'in Savur ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait sığınak bulundu.



Edinilen bilgilere göre, Savur ilçesi Taşlık Mahallesi kırsalında jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK'ya ait bir sığınak bulundu. Sığınakta yapılan aramalarda çok sayıda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirildi. Sığınağın tuvalet, mutfak ve yatak odası şeklinde 3 bölmeden oluştuğu belirtilirken, her tarafının naylonla kaplandığı bildirildi. - MARDİN