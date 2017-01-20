Savcılı Plajı Yeniden Düzenlenecek

Kırşehir İl Genel Meclisi Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı'nı yeniden düzenleyerek modern hale getireceklerini söyledi.



Kaman Kaymakamlığında köylerin sorunlarının görüşüldüğü toplantıda konuşan Dulkadiroğlu, Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı bölgesine önemli yatırımlar yapılacağını belirtti.



Dulkadiroğlu, "Savcılı bölgemize yaklaşık 500 bin liralık bütçe ayırdık. Savcılı plajını modern hale getirerek Kaman'a kazandıracağız. Ayrıca Kaman'a Ahi konağı, köylerimize de köy konakları yapacağız." dedi.



Köy yollarıyla ilgili yatırımlara devam edeceklerini vurgulayan Dulkadiroğlu, kumlama yapılan köy yollarının yerine kilit parke yapmayı planladıklarını dile getirdi.



Dulkadiroğlu, "Kumlama yapılan yolların yağan yağmur ve kar sonrası aşındığını görüyoruz. Kumlama için yılda 1 milyon lira harcıyoruz. Onun yerine dayanıklı olan kilit parke taşı döşemek daha mantıklı. O paraya yaklaşık 20 köyümüzün yolunu yapabiliriz." diye konuştu.



Toplantıya katılan muhtarlar, köylerinin yol, su ve altyapı sorunlarını dile getirdi.



Kaman Kaymakamı Murat Girgin'in başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Özel İdare Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan, İl Genel Meclis üyeleri Rıfat Doğan, Yılmaz Tekinarslan ve Mustafa Can Ahlat, İlçe Özel İdare Müdürü Menderes Doğan katıldı.