Savaş gemileri yaklaşıyor!

Geçen hafta Suriye'de ilk kez Şam rejimini vuran ABD, bu kez Kuzey Kore'yi hedef tahtasına oturtuyor.

USS Carl Vinson uçak gemisi ve diğer savaş gemileri, Kore yarımadası açıklarına gidiyor. Rotası bir anda değiştirilen gemilerin son fotoğrafı, tartışmalı Güney Çin Denizi'nde çekildi.

Kuzey Kore, geçen hafta yine balistik füze denemişti. ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Xi Jinping ile görüşmeden önce "Eğer Kuzey Kore işini Çin çözmezse biz çözeceğiz. Şimdilik size bu kadarını söylüyorum" demişti. Randevuda ise, Trump mevkidaşından Pyongyang yönetiminin durdurulması için daha fazla çaba göstermesini istemişti.

Pentagon, gemilerin gövde gösterisi için bölgeye gönderildiğini duyurdu. Singapur'dan hareket eden ABD taarruz filosu, Avustralya yerine rotasını değiştirerek kuzeye yönelmişti.

USS Carl Vinson uçak gemisi, Mart ayının ortasında Güney Çin Denizi'nde bir tatbikata katılmıştı. Güney Kore ile birlikte icra edilen tatbikatta havalanan uçaklar bölgede tansiyonun yükselmesine yol açmıştı.

Önceki hafta ortaya çıkan uydu görüntüleri, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nükleer silah üretiminde altıncı aşama olan son seviyeye ulaştığını ortaya koymuştu. Kim'in büyükbabasının doğum günü olan 15 Nisan'da bir nükleer deneme yapması bekleniyor.

9 dakika...

Pyongyang yönetimi, geçen haftalarda Japon Denizi'ne doğru birçok füze fırlattı. Son fırlatılan füze dokuz dakika gökyüzünde kalmış ve Japon Denizi'ne düşmüştü.

ABD gemilerinin Pasifik Okyanusu'nun batı kıyılarına doğru yol alması, Japonya tarafından memnuniyetle karşılandı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, "Kuzey Kore ile ilgili Çin'in yanıtını da yakından takip ediyoruz. Trump'la telefon görüşmesinde aynı zamanda Japonya, Güney Kore ve ABD arasındaki ittifakın çok önemli olduğunu teyid ettik" dedi.

Birleşmiş Milletler kararlarınca Kuzey Kore'nin füze ya da nükleer test gerçekleştirmesi yasak. Kuzey Kore nükleer denemelerinin barışçıl olduğunu savunuyor, ancak Batılı ülkeler ve Güney Kore ülkenin nükleer silah geliştirmesinden endişe ediyor.