Saü'de "Ebru Workshop" Etkinliği

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde "Ebru Workshop" etkinliği düzenlendi.



Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen etkinliğe, Kültür Bakanlığı sanatçısı Zeynep Erdoğdu Öztürk katıldı.



SAÜ öğrencileri ve personelinin ilgiyle izlediği etkinlikte Öztürk, katılımcılara doğal malzemeden ebru boyası yapımı, ebru teknesinin kıvam ayarı, battal gelgit, çiçekli ebru gibi ebru çeşitleri ve yapım teknikleriyle ilgili bilgiler verdi, uygulamalar yaptı.



Öztürk ayrıca katılımcıların kendi ebrularını yapmasına da yardımcı oldu.