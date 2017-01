Satranç: Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası, Antalya'da başladı.



TSF Başkanı Gülkız Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kundu ve Belek'te üç ayrı otelde düzenlenen şampiyonaya 2 bin 524 sporcunun katıldığını söyledi.



Satrancın her yaş grubu tarafından oynanabilen bir spor olduğunu anlatan Tulay, düzenledikleri şampiyonanın bunu belgelediğini kaydetti.



Tulay, son iki yıldır Türkiye şampiyonalarına 81 ilden katılım olduğunun altını çizerek, "700 bin lisanslı sporcuyla Türkiye'nin en fazla lisanslı sporcusuna sahip spor federasyonuyuz. Bunun yanı sıra böylesi bir turnuvada 81 ili bir araya getirmiş olmak gerçekten çok zor ve bir o kadar da gurur verici bir olay. Türkiye'nin her tarafından gelen sporcular ve aileler, bir hafta boyunca Antalya'da hem turnuvalarını oynayacak hem kaynaşacak hem de her şeyi konuşup dostluklarını başlatmış olacak." diye konuştu.



Satranç ailesi olarak 6 binden fazla kişiyle Antalya'da bulunduklarını aktaran Tulay, şampiyonaya katılan sporcu sayısı bakımından da rekor kırdıklarını belirtti. Tulay, geçen yılki organizasyona 2 bin 200 sporcunun katıldığını hatırlatarak, "Şimdi bir önceki yılın rekorunu kırıyoruz ve 2 bin 524 sporcuyla Antalya'da Türkiye buluşması yapıyoruz. İşimiz çok zor ama bir o kadar gurur verici." ifadelerini kullandı.



Tulay, şampiyonada başarılı olanların kendi yaş kategorilerinde milli takım havuzuna seçildiğini, daha ön sıralarda olan sporcuların ise Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edeceğini aktardı.



Organizasyonda 7-12 yaş kategorisinde bin 897, 13-18 yaş kategorisinde 555, 50 yaş ve üstü/65 yaş ve üstü kategorilerinde ise 72 olmak üzere toplamda 2 bin 524 sporcu yarışıyor.



Şampiyona, 9 turluk mücadelelerin ardından 27 Ocak Cuma günü sona erecek.