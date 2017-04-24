Satmak İçin Getirtiği İnek Hayvan Pazarını Arenaya Çevirdi

Satmak için getirtiği inek hayvan pazarını arenaya çevirdi



AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sahibi tarafından satılmak üzere hayvan pazarına götürülen inek, bir anda sahibinin elinden kaçarak önüne geleni devirdi.

Hürriyet mahallesinde bulunan meydana satılmak üzere getirilen bir inek, bir anda sahibine saldırarak kaçmaya başladı. Önüne çıkan vatandaşlara saldıran ineği gören vatandaşlar korku ve panik içinde kaçmaya başladı. Bir anda hayvan pazarını arenaya çeviren inek, pazarda bulunan vatandaşların yardımıyla bacaklarına ve boynuna ip atılarak etkisiz hale getirildi.

(Bİ-AT)