Sason'da Öğrencilere Karne Hediyesi

Sason ilçesinde tatile giren öğrencilere AK Parti İlçe Başkanı Avni Yıldırım tarafından kırtasiye malzemesi ve çeşitli oyuncaklar hediye edildi.



Karneleriyle AK Parti İlçe Başkanlığına gelerek Yıldırım'ı ziyaret eden 20 öğrenciye, kırtasiye malzemesi ve oyuncaklardan hazırlanan paket verildi.



Hediyeleri veren Yıldırım, öğrencilerin karne sevincine ortak olmanın kendisini çok sevindirdiğini söyledi. Geride bıraktıkları yarı yılda ilçede bulunan birçok okulu ziyaret etme ve imkanları doğrultusunda yardım etme imkanı bulduklarını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:



"Ziyaret etiğimiz bütün okullarımızda çok kaliteli bir eğitimin verildiğini gördük. Devlet okulları artık eskisi gibi değil. Devlet okullarında verilen eğitim seviyesi birçok özel okuldan daha iyi seviyede. İlçemizdeki eğitim seviyesinin daha da ileri dereceye taşınması için AK Parti ailesi olarak elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye ve öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Geride bıraktığımız eğitim öğretim yarıyılında öğrencilerimize emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Bu yarıyıl tatilinin tüm öğrencilerimiz için bol eğlenceli geçmesini temenni ediyorum."