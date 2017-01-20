Saruhanlı'da Ev Yangını: 1 Ölü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir evde sobadan çıkan kıvılcımların neden olduğu yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, İshakçelebi Mahallesi'nde yalnız yaşayan Emine Bektaş'ın (90) evinde soban sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevler bir anda evi sararken, yangına mahalle ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken, evde yalnız yaşayan Emine Bektaş'ın (90) hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA