Şarkışla'dan Kısa Kısa

15 Temmuz Milli İrade ve Kahramanlık konulu kitap okuma yarışmasında il birincisi olan Hacer Karakan, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş'ı ziyaret etti.



Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Hacer Karakan'ı makamında kabul eden Pektaş, il birincisi olan öğrenciyi altınla ödüllendirdi.



Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Okul Müdürü Süleyman Sipahi ve İlçe Milli Eğitim şube müdürleri katıldı.



- Beslenme Dostu Okul Programı



Şarkışla Kahraman Köseoğlu İlkokulu öğretmenleri, öğrencileri ve veliler "Beslenme Dostu Okul Programı" kapsamında yaklaşık 5 kilometre yürüdü.



Beslenme Dostu Okul Programı koordinatör öğretmenleri Aslı Deliktaş ve Tolgahan Şaval'ın organizesinde yürüyen gruba okul bahçesinde süt, elma ve kek ikram edildi.



- Milli Eğitim Şube Müdürü Kalkan'ın acı günü



İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kalkan'ın 71 yaşında yaşamını yitiren annesi Meryem Kalkan yaşamını yitirdi.



Kalkan'ın cenazesi Gürçayır beldesinde öğlen kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.



Cenazeye, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kalkan ve yakınları ile Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Osman Özkan, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, milli eğitim şube müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.