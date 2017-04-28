"Şarkı Söyleyen Kase" İle İçsel Yolculuğa Çıktılar

Mercure Hotel İstanbul City Bosphorus'da düzenlenen Festival tanıtım toplantısında cemiyet hayatının ünlü isimleri, Festival eğitimcileri ile buluştu. Billur Kalkavan, oyuncu Didem Balçın, Mutlu Dinçkök ve Hazım Körmükçü'nün katıldığı toplantıda Festival Koordinatörü Gülferi Yıldırım, "Gözden Gönüle" sunumuyla Festivalin amacı hakkında bilgi verdi. Yıldırım, "Bu Festival, bolluk, bereket ve zenginliği dışarıda aramak yerine içimizdeki zenginliği keşfetmemizi sağlayacak. Olaylar karşısında tepki değil, yanıt vermeye başlayacaksınız. Katılımcı koç ve danışmanlarımız hasta olmamızı engelleme noktasında iyi ki varlar. Festivalde amacımız, katılımcılarımıza farklı içsel keşif yolculuğu yöntemlerini tanıma ve deneyimleme fırsatı sunmak" dedi.

"Başka Bir Dünya Mümkün" felsefesiyle bir çok kişinin hayatına dokunan, İnsana Güven platformunun kurucusu ve yazar Metin Hara "Kalpten Kalbe" başlıklı anlatısıyla dinleyicilerle buluştu ve küçük bir meditasyon seansı yaptı. Toplantıda, Festivalden küçük bir kesit olarak Ses ile Şifalanma Uzmanı Pınar Güsar'ın "Şarkı Söyleyen Kase ile Ses Frekansı Meditasyonu" gerçekleştirildi. Pınar Güsar, "Mutlu bir sen için, yeni bir sen yarat" felsefesini paylaşarak ses frekansı meditasyonunu şöyle açıkladı: "Aslında hepimiz aynıyız, birbirimizden tek farkımız frekanslarımız. Frekanslarımızı dönüştürünce biz de dönüşüyoruz".

Açılış zengin bir programla yapılacak

3. Mutlu İnsan Zihin Ruh ve Beden Festivali 5 Mayıs Cuma günü saat 11:00'da kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez'in "Kalbinin Sesini Dinle" semineri ve ardından ney üfleyişi ile açılacak. Açılışta, Dr. Neslihan İskit de katılımcılara "Kalp Yogası" yaptıracak. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın da "Mutluluktan Huzura Bir Yolculuk" başlıklı sunumu ile katılacağı festivalde üç gün boyunca 50 ayrı eğitmen 70'in üzerinde farklı eğitim ve etkinlikte yer alacak.

Gün boyunca tüm seminer ve eğitimlerin ücretsiz olduğu festivalin tek günlük giriş ücreti 60 TL, iki günlük giriş ücreti ise 110 TL. 4 Mayıs'a kadar www.zihinruhbeden.org'dan yapılacak online alımlarda üç günlük platin bilet 150 TL olarak belirlendi. Üniversite öğrencileri ve 60 yaş üzerindeki kişiler için giriş ücreti %50 indirimli olacak.

Festival geçen yıllarda olduğu gibi hem akademik dünyadan hem kişisel gelişim dünyasından alanında uzman isimleri bir araya getirecek. Kişisel gelişim, sağlıklı yaşam, psikoloji, tıp, alternatif ve tamamlayıcı tıp, sağlıklı beslenme, tasavvuf, nefes, mindfullnes, meditasyon, hipnoz, homeopati, fitoterapi, tai chi, feng shui, müzik terapi, dans, astroloji, bioenerji, detoks, kuantum, metafizik ve yoga gibi zihin, ruh ve beden sağlığı ile ilgili alanlarda Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen otoriteleri bu festivalde ortak bir amaç etrafında birleşecek: "Mutluluk"

"Mutlu olmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var"

Türkiye'den, Güney Afrika'ya, ABD'den Peru'ya, Hindistan'dan İngiltere'ye ve Bali'ye pek çok eğitime, dünyanın en önemli spiritüel liderleri ve şaman şifacılarıyla yapılan çalışmalara katılan aynı zamanda Oxford'da Meditasyon, Boston MIT'de Nörobilim Temelli Liderlik , ABD Antony Robins UPW, University Of Massachusetts'de Mindfullness eğitimleri alarak bu alanda uzmanlaşan festival koordinatörü Gülferi Yıldırım, "Bu yıl 3. kez gerçekleştirdiğimiz festivalimizde katılımcılarımıza iş, özel hayat, eş ilişkilerinde mutlu olma, daha da önemlisi hayatımız boyunca mutluluktan kopmamamızı sağlayan yöntemleri deneyimleme şansı tanıyacağız. Dünyadan ve çevremizdeki olumsuzluklardan şikayet etmek yerine, hepimizin kendimizle başlayacak ve dünya için yapacak iyi şeylerimiz var. Fiziksel veya duygusal yaşadığımız her şeyi kendi seçimlerimizle yaratıyoruz. Mutsuzluk bir hastalık gibi toplumlara yayılırken, mutluğu seçtiğimizde aynı şekilde büyüdüğünü yaşamlarımızda görebiliyoruz. Bedenimizi ve ruhumuzu pozitif enerjiyle kuşatır ve bunu çevremize de yansıtırsak halkayı bireysel olarak büyütmüş ve toplumsal etkimizi artırmış oluruz. İşte bu festivale katılan her bir birey hem iç yolculuğunu nasıl yapacağını hem de pozitif etki alanını nasıl genişleteceğini öğrenecek" dedi.

İçindeki gücü keşfetmek isteyenler bu festivalde buluşacak

Festivalle ilgili bilgi veren Zihin Ruh Beden Festivali Koordinatörü Gülferi Yıldırım festivali çok özel bir karma ile hazırladıklarını belirtti. Bu yıl festivale katılacak isimler şöyle:

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, tasavvuf araştırmacısı yazar Cemalnur Sargut, kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, tamamlayıcı tıp ve nöral terapi uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, Uzman Dr. Ender Saraç, fitoterapi ve akupunktur uzmanı Dr. Ümit Aktaş, Metabolizma-beslenme ve iç hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Nuri Haksever, hipnoterapi ve EFT uzmanı Dr. Bülent Uran, homeopati uzmanı Dr. Levent Buda, "Yaş 75 yolun yarısı" kitabının yazarı gazeteci Ertuğrul Akbay, yoga terapi uzmanı Dr. Neslihan İskit, sanatçı ve oyuncu Hazım Körmükçü, bitki bilimi güzellİk uzmanı Suna Dumankaya, psikoterapist ve tomatis terapisti İris Steinfeld,"Açık ruh ameliyatı" kitabının yazarı Dr. İzzet Memi, "Aynada seni gördüm" ve "Bir güven meselesi" kitaplarının yazarı Louisa Hay Türkiye lideri Aylin Algun, ayurveda ve wellbeing danışmanı Ebru Şinik, mindfulness ve yoga eğitmeni Azize Şahin, "Kadın olmak" kitabının yazarı ve ilişki koçu Hande Akın, kişisel gelişim danışmanı Yeliz Rüzgar, Heal Your Life Workshop Lideri ve Koçu Hale Caneroğlu, nefes eğitmeni Alegra Benardete, "Ruhlarınız hatırlayacak" kitabının yazarı Enis Timuçin, Yoga terapi eğitmeni Merih Kenet, Meditatif rehber ve yazar Mert Güler, kişisel dönüşüm danışmanı Arzum Koyuncu, doğal tıp uzmanı Şaduman Karaca, tibet ses çanakları uygulayıcısı Sırma Belin, kişisel dönüşüm danışmanı Mehmet Bayramoğlu, "Ben senin sonsuzluk Rehberinim" kitabının yazarı ve derki.com genel yayın yönetmeni Hasan Sonsuz Çeliktaş, Şaman öğretiler rehberi Esra Uyman, Psikolog Merve Otçeken, kuantum ve bilinçaltı dönüşüm koçu Işıl Gence, kişisel dönüşüm danışmanı Ayça İşbilir, ses frekansları uzmanı Pınar Güsar, kişisel gelişim uzmanı ICF koçu Aysun Kaçtıoğlu, Thetahealing master eğitmeni Yeşim Kuzu, yaşam koçu mühendis Ahu Acar, pedagog ve aile danışmanı Ahmet Ünal, bütünsel zindelik eğitmenleri Sibel Yücesan ve Zeynep Balcı, sağlık koçu Selen Sonar, spor eğitmeni Gülşah Vatan, Aile-sistem dizimi uzmanı Tiraje Tekmen, ebeveyn koçu Sandra Şarhon, yaratıcılık danışmanı Cindy Kohener, kişisel dönüşüm danışmanı Ayça İşbilir, astrolog Arzu Canik, yazar ve hipnoterapist Uzm. Psikolog Hayrettin Şahin, psikoterapist ve yazar Reyhan Erdoğan, dönüşüm danışmanı Müzeyyen İşler, enerji dönüşümü eğitim lideri Ebru Tarhun, Ahmet Cemal Gürsoy yer alacak.

