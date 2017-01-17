Sarızeybek İş ve Kültür Merkezi'nde Sona Gelindi

Sarıkaya Belediyesi tarafından yaptırılan Sarızeybek İş ve Kültür Merkezi binasının yapımı tamamlandı.



Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş ve kültür merkezi binasının kullanıma hazır olduğunu belirtti.



İş merkezi ile ilçenin büyük ölçüde iş yeri ihtiyacının da karşılanacağını ifade eden Açıkel, şunları kaydetti:



"İlçemizde büyük eksikliği olan kültür merkezi, konferans salonu, hanımlarımız için spor salonu ve buna benzer sosyal alanlar bu binamızın içinde mevcut. Bu sıkıntılarımız da inşallah son bulacak. Dükkan satışlarımız da tamamlandı. İlçemize güzel bir hizmet kazandırdığımız için de memnunuz. İnşallah burada esnaflarımız hayırlı kazançlar elde edip vatandaşlarımız da güzel vakitler geçirecektir. Sarıkaya Belediyesi olarak halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz."