Sarıkamış'ta "Okullar Hayat Olsun Projesi"

Sarıkamış ilçesinde "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamında 100 sarıçam ve huş fidanı toprakla buluşturuldu.



Yenigazi Köyü İlkokulu bahçesinde düzenlenen fidan dikme töreninde konuşan Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamında okul bahçelerini ağaçlandırdıklarını söyledi.



Projeyle ilçe merkezi ve köylerdeki okulların yanı sıra öğrenci yurtlarının bahçelerine de fidan dikerek güzelleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Karaman, şöyle konuştu:



"Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize bu tür etkinliklerle ağaç sevgisi ve yaşanılabilir çevre bilinci vermeye çalışıyoruz. Orman İşletme Müdürlüğümüzün personeline, öğretmen ve öğrencilerimize, vatandaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."



Daha sonra katılımcılar ve öğrenciler, 100 sarıçam ve huş fidanını toprakla buluşturarak, can suyu verdi.



Etkinliğe, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Orman İşletme Müdürü Cemal Çelik, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.