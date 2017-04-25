Saran'dan 23 Nisan hediyesi Fenerbahçe forması

Üç günlük gezi programı kapsamında İstanbul'un simge yerlerini gezen çocuklar, Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın yanı sıra başarılı oyuncular Ahmet Kural ve Murat Cemcir'le tanışma fırsatı buldular.

2000 yılından bu yana yüzlerce başarılı öğrenciyi İstanbul gezisiyle ödüllendiren Saran Group'un bu yılki konukları; İstanbul Akvaryum, Rahmi Koç Müzesi, Miniatürk, İstanbul Vialand, Sultanahmet Camii, Ayasofya Müzesi, Hipodrom, Yerebatan Sarnıcı ve Darıca Hayvanat Bahçesi gibi simge yerleri gezerken aynı zamanda Boğaz Turu yaptılar.

Saran Group Binası'nda yapılan etkinlikte ise Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Kırıkkale'den gelen çocukların yanı sıra Ahmet Kural ve Murat Cemcir'i ağırladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara bir ulusal bayram hediye eden dünyadaki tek lider olduğunu ifade eden Sadettin Saran, küçük misafirlerine mesajlar verdi; hayatta kendilerine her zaman bir hedef belirlemelerini, zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını ve boş zamanlarında spor yapmalarını öğütledi.

Bir insanın ancak hayallerinden vazgeçerse kaybedeceğini de minik misafirleriyle paylaşan Sadettin Saran, bu anlamlı etkinliğe katılan Ahmet Kural ve Murat Cemcir'e de teşekkür etti.

"Böyle anlamlı bir etkinliğe katılmaktan dolayı çok mutluyuz"

Saran Group'un 23 Nisan etkinliğinin sürpriz konukları Ahmet Kural ve Murat Cemcir ise böyle keyifli ve anlamlı bir etkinliğe katılmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirirken fotoğraf çektirmek isteyen öğrencileri de kırmadılar.

Hayallerini gerçekleştirmek için çıktıkları yolda birbirleriyle buluştuklarını ve bu sayede başarılı olduklarını dile getiren Ahmet Kural ve Murat Cemcir, ayrıca 23 Nisan etkinliğinde kendilerini ağırladığı için Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'a teşekkür ettiler.

Minik misafirlere Fenerbahçe forması hediye edildi

Etkinlik sırasında Sadettin Saran, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in kendilerine sordukları sorulara da yanıt veren öğrenciler, "gelecek hangi meslekte çalışmak istiyorsunuz" sorusuna ise voleybolcu, fizik tedavi uzmanı, kaleci ve diş doktoru gibi yanıtlar verdiler.

Etkinlik sonrasında Kırıkkale'den gelen minik misafirlere Saran Group tarafından Fenerbahçe forması hediye edildi.

Düzenlediği etkinliklerle eğitim alanında farkındalık yaratan Saran Group, sosyal sorumluluk projeleriyle birlikte öğrencilerin motivasyonlarını artırmaya ve başarılarına ilham kaynağı olmaya devam edecek.