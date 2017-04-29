Şanzelize Saldırganının Babası Gözaltına Alındı

Paris'in Champs Elysees (Şanzelize) Caddesi'nde bir polisi uzun namlulu silahla öldüren, iki polis ve turisti yaralayan Karim Cheurfi'nin babasının, polisi öldürmekle tehdit ettiği için gözaltına alındığı belirtildi.



RTL radyosunun haberinde, baba Salah Cheurfi'nin, tehdit edildiği yönünde şikayette bulunmak için oturdukları Seine-Saint-Denis bölgesindeki karakola başvurduğu bildirildi.



Ancak şikayetinin bir noktasında polis memuruyla münakaşa eden Cheurfi'nin "Hepinizi öldürürüm" dediği ifade edilen haberde, Cheurfi'nin daha sonra polis tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.



Champs Elysees'de 20 Nisan'da düzenlenen terör saldırısında 37 yaşındaki polis memuru Xavier Jugele hayatını kaybetmiş, saldırgan vurularak öldürülmüş, olayda yaralananlar olmuştu.



Fransa'nın son 2 yıldır karşılaştığı terör saldırılarında, aralarında polislerin de bulunduğu 230'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti.



Paris'te 13 Kasım 2015'te gerçekleştirilen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırıların ertesi günü ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti. Devam eden olağanüstü hal çerçevesinde polislerin görev yapma koşulları da ağırlaşmıştı.