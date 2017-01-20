Şansal Büyüka'dan beIN Sports Yönetimine Tepki: Değişim Gazete Haberleriyle Yapılmaz

beIN Sports'a dönüşen Lig TV'den ayrılacağı konuşulan Büyüka sert ithamlarda bulundu.

Digiturk'ün Katarlı beIN Media tarafından satın alınmasının ardından beIN Sports'a dönüşen Lig TV'nin 'isim babası' Şansal Büyüka, "Ömür boyu çalışacak değilim. 'Kal' derlerse sadece bir yıl daha dururum" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MARKALARINDAN BİRİNİ YARATTIK"

Milliyet'ten Sina Koloğlu'na yaptığı açıklamada kanaldaki genel müdürlük görevinin Ağustos 2010 itibarıyla son bulmasına karşın haber yapanların bunun farkında olmadığını dile getiren Büyüka, "Kanalı sıfır masrafla ben ve arkadaşlarım kurdu, Türkiye'nin en büyük markalarından birini yarattık" diye konuştu.

"GAZETE HABERLERİYLE OLMAZ"

Kanaldaki değişimle birlikte gitmesi doğal olsa da, bunun gazete haberleriyle yapılmasının medeni bir durum olmadığını savunan Büyüka, moderatörlüğünü yaptığı 'Maraton' programının izlenme oranlarında halen zirvede olduğuna dikkat çekti.