Şans Topu Çekildi (2)

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 729 bin 588 lira 10 kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 21 kişi 3 bin 474 lira 45'er kuruş, 4 artı 1 bilen 268 kişi 272 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 177 kişi 30 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 870 kişi 15 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 91 bin kişi 3 lira 75'er kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 693 kişi 5 lira 5'er kuruş, 1 artı 1 bilen 209 bin 269 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.



Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Kocaeli'nin İzmit ilçesinden yatırıldığı bildirildi.



Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 431 bin 957 lira 20 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 969 bin 359 lira 64 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 540 bin 434 lira 94 kuruş aktarıldı



(Bitti)