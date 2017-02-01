Şans Topu Çekildi (2)

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen iki kişi, 337 bin 970 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 18 kişi 3 bin 755 lira 20'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 195 kişi 347 lira 15'er kuruş, 4 bilen 2 bin 600 kişi 34 lira 65'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 510 kişi 20 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 78 bin 381 kişi 4'er lira, 2 artı 1 bilen 52 bin 505 kişi 6'şar lira, 1 artı 1 bilen 173 bin 744 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.



Büyük ikramiye isabet eden kuponların Tokat-Zile ve Konya-Selçuklu'daki bayilerden yatırıldığı bildirildi.



Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 253 bin 136 lira 45 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 898 bin 12 lira 98 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 500 bin 697 lira aktarıldı.



(Bitti)