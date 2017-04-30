Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek - Diyarbakır karayolunun 35'inci kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BK 4132 plakalı lüks araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü.



Kazada araç sürücüsüyle birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA