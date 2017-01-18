Şanlıurfa'da Park Halindeki Araç Yandı

ŞANLIURFA'da park halindeyken bilinmeyen nedenle alev alan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.



Sırrın Mahallesi'nde park halinde bulunan Mehmet Orhan'a ait hafif ticari araç, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Aracı alevler içerisinde görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



- Şanlıurfa