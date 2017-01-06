Şanlıurfa'da bir külliyede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken içerideki 9 kişi ise tahliye edildi.
Edinilen bilgiye göre yangın, Ahmet Yesevi Mahallesi 9822 numaralı sokakta bulunan 2 katlı bir evin birinci katındaki Darul Selam Külliyesinde meydana geldi. Elektrikli sobadan çıktığı iddia edilen yangında külliyenin büyük bölümü hasar görürken içeride kalan 9 kişi ise itfaiye tarafından tahliye edildi.
Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa'da Külliye Yangını
Şanlıurfa’da bir külliyede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken içerideki 9 kişi ise tahliye edildi.
Şanlıurfa'da bir külliyede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken içerideki 9 kişi ise tahliye edildi.
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