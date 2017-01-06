Şanlıurfa'da Külliye Yangını

Şanlıurfa'da bir külliyede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken içerideki 9 kişi ise tahliye edildi.



Edinilen bilgiye göre yangın, Ahmet Yesevi Mahallesi 9822 numaralı sokakta bulunan 2 katlı bir evin birinci katındaki Darul Selam Külliyesinde meydana geldi. Elektrikli sobadan çıktığı iddia edilen yangında külliyenin büyük bölümü hasar görürken içeride kalan 9 kişi ise itfaiye tarafından tahliye edildi.



Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA