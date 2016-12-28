Şanlıurfa'da Erkek Cesedi Bulunması

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde erkek cesedinin bulunması olayına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde dün Ercüment Eşref Ayaz'ın ölü bulunmasıyla ilgili görevlendirilen özel ekibin gözaltına aldığı Orhan A. ile Mehmet T, İl Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinde cinayeti işlediğini itiraf etti.



Zanlılar, olayda kullanılan silahı da polis ekiplerine teslim etti.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.



Öte yandan, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Ayaz'ın cenazesi, yakınları tarafından ilçe mezarlığına defnedildi.



Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki eski polis lojmanları yakınlarında dün bir kişinyi yerde hareketsiz yatarken gören vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine başlatılan soruşturmada Mehmet T. ile Orhan A, Mardin'in Derik ilçesinde gözaltına alınmıştı.