Şanlıurfa'da At Yarışında 3 Jokey Yaralandı

Şanlıurfa Hipodromu'nda düzenlenen at yarışındaki kazalarda, 3 jokey yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Türkiye Jokey Kulübü tarafından Şanlıurfa Hipodromu'nda gerçekleştirilen gece yarışında arka arkaya kaza oldu.



İlk koşuda jokeyler Hasan Demirtaş ile Ersin Kınık, bindikleri atların çarpışması sonucu yaralandı.



Dördüncü koşuda da jokey Menderes Avşar, White Iron adlı atından düşünce geriden gelen iki atın altında kaldı.



Yaralanan 3 jokey 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



Jokeylerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.