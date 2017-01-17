Şanlıurfa'da 258 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir tırda yapılan aramada, batı illerine sevkiyatı gerçekleştirilen 258 kilo 240 gram esrar ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir tırda arama yaptı. Yapılan aramada tırın içerisinde brandanın altına gizlenmiş 258 kilo 240 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda tır sürücüsü Mehmet İ.G. gözaltına alınırken, sevkiyatın batı illerine yapılmak istendiği belirlendi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA