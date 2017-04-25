Şanlıurfa'da 2 Terörist Yakalandı
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, jandarma ekipleri Suriye'nin Kobani kentinden Türkiye'ye kaçak yollarla geçen terör örgütü PKK/PYD üyesi 2 teröristi yakaladı.
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, jandarma ekipleri Suriye'nin Kobani kentinden Türkiye'ye kaçak yollarla geçen terör örgütü PKK/PYD üyesi 2 teröristi yakaladı.
Suriye'nin Kobani bölgesinden yasadışı yollarla Türkiye'ye geçen terör örgütü PKK/PYD üyesi 2 kişi, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu Aligör Mahallesi'nde gizlendikleri evde yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan 2 terörist, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - Şanlıurfa