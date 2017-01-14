Sandıklı Evinde Ölü Bulundu

Evinde ölü bulundu



AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde yalnız yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Mercan, evinde ölü bulundu.



Sandıklı merkez İstasyon Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Mehmet Mercan'ın evinden koku geldiğini fark eden komşuları, saat 13.00 sıralarında durumu polise haber verdi. Eve gelen polis kapıyı açan olmayınca itfaiye merdiveniyle balkondan eve girdi. Evde inceleme yapan polis, yatak odasındaki yatağın üzerinde Mehmet Mercan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından kalp krizi sonucu yaklaşık 1 hafta önce yaşamını yitirdiği belirlenen Mercan'ın cenazesinin çürümeye başladığı kaydedildi.



Oksijen maskesiyle eve giren itfaiye ekiplerinin çıkardığı Mehmet Mercan'ın cenazesi otopsi için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu.