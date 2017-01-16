Sandıklı'daki Kuduz Karantinası

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 2 vatandaşın saldırgan bir köpek tarafından ısırılması üzerine gerekli incelemelere başlandığı bildirildi.



Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkez Çay Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından saldıran köpeğin etkisiz hale getirildiğini ve hayvandan alınan numunenin Konya Veteriner Araştırma Enstitüsüne gönderildiği belirtildi.



Enstitüden sonucun pozitif olduğu yönünde rapor gelmesi üzerine, İlçe Hayvan Zabıta Komisyonunca, Sandıklı merkez mahallelerinde her türlü hayvan hareketleri yasaklanarak, karantina uygulaması başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İlçe Sağlık Müdürlüğünce hayvanın temas ettiği ve temas şüphesi olan vatandaşlara, olayın yaşandığı gün tedavi koruma işlemlerine başlanıldı. Köpeğin saldırısına maruz kalan vatandaşların aşılamaları yapılmış olup, genel sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk mevcut değildir. İlçe merkezinde bulunan sahipli ve sahipsiz tüm köpekler Sandıklı Belediyesince tespit edilerek, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veteriner hekimlerince aşılaması yapılmaktadır. Konuyla ilgili kentteki tüm kurumlar tarafından gerekli önlemler zamanında alınmış olup, halen bu konudaki çalışmalar devam etmektedir."