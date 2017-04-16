Sandık Yemini' Ettiler

Antalya'da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören anayasa değişikliği referandum u için sandık başında görevli olanlar, görevlerine başlamadan önce sandık yemini etti.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren anayasa değişikliğine ilişkin referandum unda görev alan sandık başkanları, memur ve parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Sandık başkanları, memur ve parti gözlemcileri üzerinde 'evet' ve 'hayır' yazan oy pusulalarını hazırlamadan önce ayakta 'sandık yemini' etti. Yeminin ardından zarflar ve pusulalar tek sayılıp mühürleri kontrol edilerek oy kullanmaya hazır hale getirildi.



Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle



Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre doğru olarak yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim.



ANTALYA'DA OY VERME İŞLEMLERİ BAŞLADI



Turizm kenti Antalya'da saat 08.00'de okullarda kurulan seçim sandıklarında seçmenler oy vermeye başladı. Erken saatte sandık başına gidenler, görevliler tarafından hazırlanan ve üzerinde 'evet'- hayır' yazan oy pusulasını ve zarfı aldı. Sınıflardaki kabinlerde tercihlerini yapan seçmenler, daha sonra oylarını şeffaf oy sandıklarına attı.



Antalya Lisesi'nde 1259 nolu sandıkta oy kullanan seçmenlerden Uğur Tetik, Oyumuzu kullandık. Seçimin hayırlı olmasını diliyorum. İş için bugün Dubai'ye gideceğiz. Oyumuzu kullanmak için beklemiştik dedi.



Eşiyle birlikte oy kullanan İbrahim Tetik ise seçimin vatana hayırlı olmasını diledi.