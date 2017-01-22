Sanayi Sitesi Bekçisi Kulübesinde Ölü Bulundu

Konya'da bir sanayi sitesinin bekçiliğini yapan yaşlı adam, kulübesinde ölü olarak bulundu.



Olay, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Çatalçam Sokak içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir sanayi sitesi içerisinde yaklaşık 30 yıldır bekçilik yaparak geçimini sağlayan Cevdet Boduk'un (77) kaldığı kulübeye giden bir esnaf, Boduk'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Esnaf, bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, yaşlı adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Boduk'un cenazesi morga kaldırıldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KONYA