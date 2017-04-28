Samsunspor-Ümraniyespor Maçının Ardından

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, sahalarında 2-2 berabere kaldıkları Ümraniyespor maçına ilişkin, "Çok iyi mücadele ettiğimiz ve oynadığımız futbolun karşılığı olan 3 puanı ve oyuncularımın emeğinin karşılığını alamaması nedeniyle üzgünüm." dedi.



Özköylü, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, iyi mücadele ettikleri ve geriden gelip 2-1 öne geçtikleri maçta 1 puan almanın kendilerini üzdüğünü söyledi.



Tam sonuca ulaştıkları anda yine basit bir hata yüzünden beraberlik golünü yediklerine işaret eden Özköylü, "Rakibin 2 tane pozisyonu ve 2'si de gol oldu. Geçen 2 haftadır aynı şeyleri yaşıyoruz. Çok iyi mücadele ettiğimiz ve oynadığımız futbolun karşılığı olan 3 puanı ve oyuncularımın emeğinin karşılığını alamaması nedeniyle üzgünüm. Hata yaparsan maalesef sonucunda kazandım dediğin 3 puanı alamıyorsun. Ama biz onurlu ve karakterli bir oyun ortaya koyduk. Kolay değil Ümraniye bu ligin en iyi takımlarından biri ve sistemi olan bir takım. Bu takıma karşı çok az pozisyon vermemize rağmen kendi hatalarımızdan 1 puan alabildik." değerlendirmesinde bulundu.



Takıma son 3 haftadır nazar değdiğine dikkati çeken Özköylü, "Ben böyle oynamaya devam edelim sonucunu da alacağımıza eminim. Yemememiz gereken golleri yiyoruz. Burada kendi hatalarımızı da görmemiz lazım. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Zor şartlarda buraya geldik. hedefimiz Samsunspor'un ligde kalması inşallah onu gerçekleştiririz. Ondan sonra ligin sonunda farklı düşüncelerimiz var, onunla alakalı gelişmeler olmazsa ben yine sözümün arkasındayım. Sezon sonu bırakırım" ifadesini kullandı.



Ümraniyespor cephesi



Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise, takımın çok iyi mücadele ettiği belirterek, şunları kaydetti:



"Öncelikle yenilmezlik serimizi 10 maça çıkardık, güzel bir gidişatımız var. Hem ligde ilk 2 hemde play-off'u kovalıyoruz. Bugün kazansak ilk 2 hedefimiz devam edecekti, ama biraz daha zorlaştı. İki takımda baya stresliydi. Samsunspor daha stresliydi. Tabi Samsunspor düşme mücadelesi veriyor, böyle bir konumda oynamak kolay değil. Bu bize biraz fayda sağladı. Pozisyon vermedik, pozisyon vermeden iki gol yedik. 2 haftadır bireysel hatalardan gol yiyoruz. Az daha hiç pozisyon vermeden yeniliyorduk. Ama 1 puanda sevindirici diyeceğiz."