Samsung, Bixby'i "Yanlışlıkla" Doğruladı

Samsung, 2017'ye hızlı başladı. Bu sene için büyük planları olduğunu bildiğimiz Samsung, bir süredir yalnızca söylenti olarak karşımıza çıkan Bixby adındaki sanal asistanını doğruladı. Ayrıca bir sürpriz daha yaparak, Samsung Pay Mini mobil ödeme platformunu da resmi sitesi üzerinden duyurdu.



Samsung, aslında bunu yanlışlıkla yaptı. Üstteki ekran görüntüsünde görülebileceği üzere, açılabilir kutuda Mini ve Bixby isimlerini görüyoruz. Durumu kısa sürede fark eden Samsung, bunu düzelterek bu kutucuğu "Samsung Pay" olarak revize etti.



İşte Samsung'un 2017 Planları!



Samsung, Note 7'nin yaralarını bu yıl saracak gibi. Zira Galaxy S8 için hummalı bir çalışma içinde olan Güney Koreli şirket, yeni amiralini yalnızca donanım olarak değil, yazılım olarak da farklı bir yere konumlandırma telaşında. Bunun için bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen sanal asistanı Bixby'i doğrulayan Samsung, Samsung Pay Mini ile de mobil ödeme konusundaki çalışmalarını da Samsung Pay'den bir adım daha öteye taşımayı istiyor.



Samsung Pay'i yalnızca kendi akıllı telefonlarında erişime açan Samsung'un, Pay Mini'yi diğer cihazlara da açması bekleniyor. Ayrıca yeni sanal asistanı Bixby de, mobil ödeme kısmında kullanılacak bir araç olabilir. En azından gelen söylentiler bu yönde. Evet, Samsung, Bixby'e mobil ödemelerin gerçekleşmesi için rol verebilir, ancak bunun nasıl işleyeceği henüz bilinmiyor.



Nokia'nın sanal Asistanı Viki Ortaya Çıktı



Öte yandan Samsung Galaxy S8 için de sular ısınıyor. Telefon hakkında son dönemde çok sayıda önemli haber çıkmış, bunlar arasında yeni amiralin; 8 GB RAM ile gelebileceği, ana ekran butonunu ortadan kaldırılabileceği ve çift kamerayla bizleri karşılayabileceği gibi bilgiler yer alıyordu. Hepsi olabilir, hiçbiri olmayabilir. Ancak yine yukarıdaki görsele dikkatle bakacak olursanız, görselde telefonun alt kısmı yer almıyor. "Parmak izinizi taratın" yazısı ekranda yazarken, buradan, Galaxy S8'in parmak izi sensörünün ekrana bütünleşik olabileceğini sonucunu çıkartabiliriz.



Bunun cevabını bir ihtimal Mobil Dünya Kongresi'nde alacak olsak da, diğer yandan Samsung'un, Galaxy S8 lansmanını bu sene nisan ayına sarkıtacağı da konuşulanlar arasında.