Samsung'un Gözü Galaxy S8 Satışlarında, 2017 Q1 Rakamları Açıklandı.





Samsung 2017 ilk çeyrek faaliyet rakamlarını açıklarken, adını vermeden büyük ekranlı yeni bir amiral gemisi ki muhtemelen "Galaxy Note 8"modelini daha 2. çeyrekte piyasaya sunacağını duyurdu.



Samsung ilk çeyrek faaliyet rakamlarını açıkladı. Buna göre Mobil faaliyet karları düşerken, Yonga işindeki başarı şirkete büyük kazanç getirdi. Şirket Mobil taraftaki düşüşü ise Galaxy S8 satışları ile düzeltmek istiyor.



Samsung'un 2017 yılının ilk çeyreğindeki kazançları, 2013 3. çeyrek kazançlarından bu yana en yüksek çeyrek karını gösteriyor.



Galaxy Note 7 ve Galaxy Note 7 geri çağırma programına rağmen faliyet karlarına olumsuz yansımasına rağmen, Şirketin yonga işi (Akıllı telefonlar için bellek,işlemci ve kamera sensörleri üretimi) patlama yaşıyor.



Mobil kazançlar, 1. çeyrekte düştü ancak Galaxy S8'in durumunu değiştireceğini düşünüyor.



Samsung'un ilk çeyrek işletme karı 8.75 Milyar dolar olarak gerçekleşti. Bir sonraki çeyrekte bundan çok daha iyisi bekleniyor. 2. Çeyrek faaliyet karlarına Galaxy S8 satışları da eklenecek.



Faaliyet rakamlarını gazetecilere açıklayan yetkili ayrıca; Bazı Galaxy S8'lerde görülen kırmızımsı renk tonunun OLED teknolojinde "doğal bir fark" olduğunu ve problemin bir yazılım güncellemesiyle düzeltilebileceğini doğruladı.



Samsung Adını Vermeden Galaxy Note 8'i Açıkladı, Ne Zaman Geliyor?





Samsung ayrıca bu 2. çeyrekte yeni bir amiral gemisi telefon daha piyasaya sunacağını açıkladı. Ancak büyük ekranlı olacak yeni amiral gemisinin adı ile ilgili olarak bir açıklama yapmamasına rağmen bunun Galaxy Note 8 olacağına kesin gözüyle bakılıyor.



Samsung OLED iPhone ekranları ile ilgili herhangi bir bilgi vermekten kaçındı. Ancak OLED satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre gelir artışları söz konusu ve 2017'nin 2. çeyreğinde artan OLED sevkiyatları öngörülüyor.



Samsung

Reuters, Bloomberg, Yonhap News





http://www.teknotalk.com/samsung-galaxy-note-8-56922/