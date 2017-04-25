Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Şebnem Vergili idaresindeki 06 FF 7855 plakalı otomobil, Denizevleri Mahallesi'nde, Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisi Emre Bağcı yönetimindeki 55 EB 017 plakalı motosiklete çarptı.



Kontrolden çıkan Vergili'nin kullandığı otomobil, çöp konteynerini devirdikten sonra kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Ozan Utku Taşkın'a çarpıp kafeye girdi.



Kazada, sürücü Vergili'nin yanı sıra otomobilde bulunan çocukları Taha Utku ve Tuna Utku Vergili, polis Bağcı, üniversiteli genç Taşkın ile kafede bulunan Mehmet Emre Kefelioğlu yaralandı.



Ambulanslar ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Taşkın, müdahaleye rağmen kurtulamadı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Bağcı ise ameliyata alındı.



Kefelioğlu, Vergili ve çocukları ise kentteki özel hastanede tedavi altına alındı.