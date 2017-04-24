Samsun'da Fetö'den 18 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da kapatılan Kimse Yok mu Derneği'ne düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan Kimse Yok mu Derneği Samsun Şubesi yöneticilerine yönelik Samsun merkezli Bafra ilçesi ve Trabzon'u kapsayan 6 gün önce operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında aralarında ihraç olan öğretmenler ile esnafın da bulunduğu 3'ü bayan toplam 18 kişi gözaltına alınmıştı.



Polisteki sorguları tamamlanan 18 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin bazılarının örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandıkları ve bazıların ise Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu ileri sürüldü. - SAMSUN