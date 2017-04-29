Samsun'da Cami İnşaatında Kalıp Çöktü: 3 Ölü, 3 Yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir cami inşaatında beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte enkaz altında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Yeni Mahalle'de bulunan Kevser Camii inşaatında saat 12.00 sıralarında beton dökümü sırasında kalıp çöktü. Çökme sonucu 6 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Göçük altında kalanları kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı. AFAD ve 112 ekiplerinin yoğun çalışması sonucu göçük altındakilerden 3'ü yaralı olarak kurtarıldı. Diğer 3 kişinin ise cesedine ulaşıldı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ölen işçilerin yakınları sinir krizleri geçirdi.



Olayda Necmi Keskin, Erol Zaman, Ahmet Boz'un hayatını kaybettiği, Hasan Temiz, Hüseyin Akyol (44) ve Uğur Akyol'un (21) yaralandığı öğrenildi. - SAMSUN