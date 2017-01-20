Samsun'da 2 Doktor ve 1 Ebe Fetö'den Gözaltına Alındı

Samsun'da 2 doktor ve 1 ebe FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun'un Salıpazarı ilçesinde aile hekimi olan E.G.'yi, daha önce meslekten ihraç edilen M.C.Ö. adlı doktor ile yine ihraç edilen B.K. adlı ebeyi Samsun'da gözaltına aldı. FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 doktor ve 1 ebe sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN