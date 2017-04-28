Şampiyonluk Hedefi Gelişimi Olumsuz Etkiliyor' (1)

HİLMİ SEVER - Futbolda 3-19 Mayıs'ta Hırvatistan'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde yer alacak Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü Mehmet Hacıoğlu, bu turnuvayı ilk 5 içinde tamamlayarak Hindistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılmayı hedeflediklerini söyledi.



Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, AA muhabirine açıklamalarda bulunan Mehmet Hacıoğlu, bu yaş grubundan beklentilerinin büyük olduğunu dile getirdi.



Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına uzun süredir planlı bir şekilde devam ettiklerini aktaran Hacıoğlu, hedefleriyle ilgili şöyle konuştu:



"Şampiyonluk hedefi koymak, oyuncunun gelişimini olumsuz etkiliyor. Öncelikli hedefimiz A Milli Takım'a oyuncu yetiştirmektir. Genç milli takımların varlık sebebi budur. A Milli Takım'a yükselen oyuncu sayısını arttırmak istiyoruz. Futbol prensiplerini bilen, hücum ve savunmayı aynı anda yapabilen oyuncular yetiştirmeye çalışıyoruz. 'Şampiyon olacağız' gibi popülist söylemlere girmek istemiyoruz. Takımın bu potansiyeli var mı, var. Buna inanıyoruz ama her şeyi adım adım yapmak lazım. Biz birinci adımımızı elemeyi geçerek, ikinci adımımızı Elit Tur'la attık, şimdi üçüncü adımdayız. Önümüzde iki adım kaldı. Birincisi ilk 5'e girmek, ikincisi de Dünya Şampiyonası'na katılmak. Dünya Şampiyonası'na katıldığımız zaman çok daha farklı hedefler ortaya koyabiliriz."



A Grubu'nda İspanya, İtalya ve Hırvatistan gibi güçlü takımlarla karşılaşacaklarını aktaran Hacıoğlu, "Genelde, futbolda gelişmiş ülkelerle eşleşildiğinde farklı bir kanı oluşuyor. 2000 yaş grubu ve çocuk gelişimi ile ilgili çok farklı projelerimiz var. Buna göre de liglerimizi önümüzdeki seneden itibaren iş birliği içerisinde düzenlemeye çalışıyoruz. Burada bütün amacımız, güçlülerin güçlülerle oynaması. Güçlü takımlarla oynamak hem bizim takımımızın gerçek potansiyelini ortaya çıkaracaktır hem de çocuklarımızın sağlıklı gelişimini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.



"7-8 futbolcumuz A Milli Takım'a aday"



Altyapı takımlarından daha fazla futbolcu çıkması için kulüplerle ortak çalışmanın önemli olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, şunları söyledi:



"Tüm altyapı ve genç milli takım hocalarımızla hem fikir olduğumuz bir konu var. 2000 yaş grubundan 7-8 oyuncumuzun A Milli Takım'a yükselebileceğini düşünüyoruz. Oyuncularımızın A Milli Takım'a yükselmeleri sadece genç milli takımlarla ilgili bir konu değil. Bu ağırlıklı olarak kulüplerle ilgili bir konu. Aşağıdan yukarıya taşınabilen oyuncu sayısı 2-3, maksimum 4 olarak gözüküyor. Biz bunu 6-7'ye çıkarabilirsek hem milli takıma çok önemli katkılar sağlayacağız hem de dünya çapında yıldızlar yetiştirme adına emin adımlar atmış olacağız. Bu da tamamen kulüplerle yapılacak ortak çalışma ile ilgilidir."



"Galatasaray'dan çok oyuncu gelmesinin sebebi Fatih hocanın direktifleridir"



Genç oyuncuların gelişimi için bağlı oldukları kulüplerin A takımlarında yer almalarının büyük önem taşıdığını aktaran Hacıoğlu, "Kulüplerin altyapılarıyla A takımları koordineli çalışırsa genç oyuncuların gelişimi daha sağlıklı oluyor. Bu yaş grubunda Galatasaray'dan 7, Altınordu'dan 4 oyuncum var. Geniş kadroda Galatasaray'dan 10-11, Altınordu'dan 6-7 oyuncu yer alıyor. Kulüplerin altyapıları ve A takımları eş güdüm halinde çalıştığı için bu oldu." şeklinde konuştu.



"Galatasaray'dan bu kadar çok oyuncu alınmasının sebebi, Fatih hocanın milli takımlara gelmeden önce bu yaş grubunu kurdururken altyapısına verdiği direktiflerdir." diyen Hacıoğlu, şunları kaydetti:



"Fatih hoca 'Tarayın, bulun, jenerasyonları küçük yaşta keşfedelim ve yukarılara taşıyalım.' dedi ve bunu başardılar. Bunun yansıması milli takımlara son derece başarılı oldu. Altınordu aynı şekilde. Hem kulüp başkanlarının futbola bakış açısı hem de hocalarının anlayışı ile bu yaş kategorisinde oyuncu sayıları 4'e kadar çıktı, belki yarın 5-6 olacak."