Şampiyonlar Lig'inde Yarı Finalistler Belli Oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler:



Real Madrid



Atletico Madrid



Juventus



Monaco



Şampiyonlar Ligi'nde Monaco, sahasında Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti ve toplamda 6-3'lük skorla yarı finale yükseldi.







Juventus, ilk maçını 3-0 kazandığı maçın rövanşında Barcelona ile 0-0 berabere kalarak Şampiyonlar Liginde yarı finale kaldı.







Barcelona 2012-13 sezonundaki Bayern Münih eşleşmesinden (toplamda 7-0) bu yana ilk kez, bir eleme turunun iki maçında da gol atamadı.