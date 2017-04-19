Şampiyonlar Lig'inde Yarı Finalistler Belli Oldu!
Bu akşam oynanan maçlar sonrası yarı finale yükselen 4 takım belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler:
Real Madrid
Atletico Madrid
Juventus
Monaco
Şampiyonlar Ligi'nde Monaco, sahasında Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti ve toplamda 6-3'lük skorla yarı finale yükseldi.
Juventus, ilk maçını 3-0 kazandığı maçın rövanşında Barcelona ile 0-0 berabere kalarak Şampiyonlar Liginde yarı finale kaldı.
Barcelona 2012-13 sezonundaki Bayern Münih eşleşmesinden (toplamda 7-0) bu yana ilk kez, bir eleme turunun iki maçında da gol atamadı.
Kaynak: Sporvadisi.com
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