Şampiyonlar Lig'inde Yarı Finalistler Belli Oldu!

Bu akşam oynanan maçlar sonrası yarı finale yükselen 4 takım belli oldu.

Şampiyonlar Lig'inde Yarı Finalistler Belli Oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler:

Real Madrid

Atletico Madrid

Juventus

Monaco

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco, sahasında Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti ve toplamda 6-3'lük skorla yarı finale yükseldi.



Juventus, ilk maçını 3-0 kazandığı maçın rövanşında Barcelona ile 0-0 berabere kalarak Şampiyonlar Liginde yarı finale kaldı.



Barcelona 2012-13 sezonundaki Bayern Münih eşleşmesinden (toplamda 7-0) bu yana ilk kez, bir eleme turunun iki maçında da gol atamadı.


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