Şampiyon Beşiktaş Mogaz, Kupasına Kavuşuyor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de sezonun bitimine dört hafta kala üst üste 9, toplamda ise 13. şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş Mogaz, yarın kupasına kavuşacak.

Şampiyon Beşiktaş Mogaz, Kupasına Kavuşuyor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de sezonun bitimine dört hafta kala üst üste 9, toplamda ise 13. şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş Mogaz, yarın kupasına kavuşacak.

Siyah-beyazlı takım, ligin 26. ve son haftasında yarın saat 16.00'da Süleyman Seba Spor Salonu'nda Maliye Piyango ile oynayacağı maçın ardından düzenlenecek törenle kupasını alacak.

Beşiktaş Mogaz'ın tecrübeli oyuncusu Ivan Nincevic de karşılaşmada jübilesini yaparak parkelere veda edecek.

Siyah-beyazlılar, akşam saatlerinde de şampiyonluk yemeğinde bir araya gelecek.

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