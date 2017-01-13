Şam'da İntihar Saldırısı Güvenlik Güçlerini Hedef Aldı





Suriye'nin başkenti Şam'da perşembe günü meydana gelen bombalı saldırıda en az 8 kişi yaşamını yitirdi onlarca kişi de yaralandı.



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin sürdüğünü bildirdi.



Yerel kaynaklar, intihar eylemcisinin Kafr Sousa semtindeki güvenlik güçlerini hedef aldığını duyurdu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



Suriye'nin temel güvenlik birimlerinin merkezlerinin bulunduğu Kafr Sousa semti daha önce de benzer saldırılara sahne olmuştu. Geçtiğimiz Temmuz ayında bomba yüklü bir aracın kullanıldığı saldırıda bölgedeki İran okulu hedef alınmıştı.



Kafr Sousa, iç savaşta Şam rejimine yardım için Suriye'de bulunan çok sayıda İran destekli militana ev sahipliği yapıyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: İntihar saldırısı güçlerini intihar Bombalı saldırı Suriye aldı Şamda hedef saldırısı güvenlik Şam Gepost: 13 januari 2017