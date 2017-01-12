Salihli'de Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 3 Tutuklama

Manisa'nın Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve satışı yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelesi aralıksız sürüyor. Operasyonlarda gözaltına alınan Y.D. isimli şahsın üzerinden 10 fişek (2 gram) satışa hazır halde bonzai maddesi ele geçirilirken Y.D., çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca birbirleri ile irtibatlı olduğu ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen U.G., A.C.Ç. ve H.E.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli U.G.'nin üzerinden satışa hazır halde toplam 37 fişek (12 gram) bonzai maddesi, şüpheli A.C.Ç.'nin ikamet aramasında satışa hazır halde 86 fişek (25 gram) ve poşet içerisinde 22 gram toplamda 47 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen 3 şüpheliden U.G. isimli şahıs adli kontrol verilerek şartıyla serbest bırakılırken, A.C.Ç. ve H.E.A. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, Salihli'nin huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini söyledi. - MANİSA