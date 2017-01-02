Saldırıda Hayatını Kaybeden Büşra Köse'nin Cenazesi Toprağa Verildi

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 19 yaşındaki Büşra Köse, son yolculuğuna uğurlandı.



Köse için, Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Törene, Büşra Köse'nin babası Mustafa, annesi Hülya, kız kardeşleri Kübra ve Çağla Köse ile yakınları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ve vatandaşlar katıldı. Törende, cami avlusunda taziyeleri Köse'nin ailesi kabul etti.



Büşra Köse'nin tabutu, öğle vakti kılınan namazının ardından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Köse'nin cenazesi, Yeni Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Bu arada, daha önce muhasebecilik yaptığı belirtilen açıköğretim fakültesi öğrencisi Büşra Köse'nin eğlence mekanına arkadaşlarıyla gittiği, Köse'nin ağabeyi Barış Köse'nin de geçen Kurban Bayramı'nda Bursa'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi.