Sakıp Sabancı'nın Vefatının 13. Yılı

Sabancı Holding'in 13 yıl önce vefat eden Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı ve hayatını kaybetmiş diğer aile üyeleri için Adana'da mevlit okundu.



İş adamı Sabancı için ölüm yıl dönümünde her sene olduğu gibi Adana Sabancı Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu, dua edildi.



Cami çıkışında, özel olarak hazırlanan ve üzerinde Sakıp Sabancı'nın fotoğrafının yer aldığı Özlemle anıyoruz" yazılı kutuların içerisinde lokum ile helva dağıtıldı.



Mevlide Sakıp Sabacı'nın kızı Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı Sabancı, Sabancı Holding Genel Sekreteri Nedim Bozfakıoğlu, diğer aile üyeleri ile holding yöneticileri, çalışanları ve vatandaşlar katıldı.